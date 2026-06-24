Нападающий «Нефтехимика» Александр Петунин получит 35 млн рублей до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин.

Александр Петунин globallookpress.com

Форвард подписал годичный контракт с нижнекамским клубом.

«Учитывая бюджет Нижнекамска, состав подбирается очень серьезный. Показательно, что если раньше Нефтехимик не мог бороться на рынке свободных агентов за сильных игроков, то теперь забирает двух нападающих высокого уровня», — добавил Хайруллин.

Напомним, что Петунин выступал за магнитогорский «Металлург» с 2023-го года. Ранее клуб объявил о расставании с форвардов.

В минувшем сезоне Петунин провел за «Металлург» 76 матчей, забросил 16 шайб и сделал 24 голевые передачи.