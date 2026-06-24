Состав хоккейного клуба «Сочи» официально пополнил 24-летний нападающий Никита Гуслистов, о чем сообщила пресс-служба южан.

Никита Гуслистов globallookpress.com

Руководство «леопардов» заключило с форвардом двухстороннее соглашение, рассчитанное до завершения сезона-2026/27. Последним местом работы хоккеиста был новокузнецкий «Металлург», за который он выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) с 2025 года.

На уровне Континентальной хоккейной лиги Гуслистов имеет богатый опыт выступлений за череповецкую «Северсталь», владивостокский «Адмирал» и минское «Динамо». Суммарно в КХЛ он провел 176 матчей, в которых записал на свой счет 41 балл за результативность, забросив 17 шайб и сделав 24 голевые передачи.

Для сочинского клуба это подписание призвано усилить атакующую линию после неудачного прошлого сезона, в котором команда набрала всего 44 очка и финишировала на 11-й строчке в таблице Западной конференции.