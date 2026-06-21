Капитан «Каролины» Джордан Стаал рассказал, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру и хочет побороться за ещё один Кубок Стэнли.

Джордан Стаал globallookpress.com

«Нет. Я хочу ещё один Кубок Стэнли», — цитирует 37‑летнего нападающего журналист Кори Лавалетт.

Всего за карьеру Стаал дважды выигрывал Кубок Стэнли. В 2009 году он завоевал его с «Питтсбург Пингвинз», а спустя 17 лет взял трофей с «Каролиной» — это стало новым рекордом лиги.

По итогам плей‑офф Стаала признали лучшим игроком, и ему вручили «Конн Смайт Трофи». В 19 играх он набрал 12 (8+4) очков. Контракт с нападающим действует у «Каролины» до конца следующего сезона.