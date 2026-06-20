Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал возможные изменения в казанском клубе.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

Пока есть вопрос только по Константину Шафранову. С хоккеем не связано. Остальные тренеры точно продолжат работу. Важно было сохранить штаб, так как мы за два сезона продвинулись именно в плане совместной работы по тем принципам, которые у меня сформировались.

Считаю, что сейчас наше взаимопонимание вышло на принципиально другой уровень, чем в начале работы. Надо учитывать, что в штабе работают специалисты с опытом работы главным тренером пусть и не на уровне КХЛ. Здесь важно, что я сам работал ассистентом в СКА и сборной России уже после полуфинала с «Трактором».

Поэтому есть представление, как оптимальнее выстраивать процесс так, чтобы помощники, образно говоря, не пили кофе в тренерской, а были всесторонне вовлечены. Это современные требования. Например, я ездил в Северную Америку изучать, как устроена работа в НХЛ, и Род Бриндамор, и Рик Токкет, и Питер Дебур делали акцент на этом моменте, — сказал Гатиятулин «Чемпионату».

В этом сезоне «Ак Барс» проиграл в финале плей-офф Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».