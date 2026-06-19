Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» официально объявила о переходе защитника Даррена Рэддиша в «Торонто Мэйпл Лифс».

Даррен Рэддиш globallookpress.com

Взамен «молнии» получили право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года. Новое долгосрочное соглашение 30-летнего хоккеиста с канадским клубом рассчитано на восемь лет, а ежегодный средний заработок (кэпхит) игрока составит 8,5 миллиона долларов.

В завершившемся регулярном чемпионате Рэддиш продемонстрировал лучшие показатели в своей карьере. Он принял участие в 73 матчах, в которых забросил 22 шайбы и сделал 48 результативных передач. Защитник завершил сезон с показателем полезности «+21», проводя на льду в среднем 22 минуты и 42 секунды за игру.