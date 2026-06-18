Нижегородское «Торпедо» проведет свой дебютный матч на новой «Volga-Арене» 14 августа против московского «Динамо» при пустых трибунах. Об этом сообщил председатель совета директоров хоккейного клуба Максим Гафуров.

«Предварительно запланировано, что матч состоится на этой арене, для нее он будет тестовым. Игра будет без зрителей», — сказал Гафуров ТАСС.

Данная встреча против столичных динамовцев откроет для нижегородцев программу контрольных игр в рамках подготовки к предстоящему сезону. Стоит отметить, что в прошлые годы домашней площадкой для предсезонных и официальных матчей автозаводцев служил культурно-развлекательный комплекс «Нагорный».