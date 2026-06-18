Новым генеральным директором клуба КХЛ «Адмирал» станет Виктор Гордиюк вместо Алексея Ана.

Виктор Гордиюк
Виктор Гордиюк hcadmiral.pro

«Уважаемые болельщики! Рад заступить на пост генерального директора ХК "Адмирал". Наш клуб ждёт перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков.

Мы знаем, как горячо любят хоккей в Приморье. Ваша вера в команду — наш главный двигатель. Обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы "Адмирал" радовал вас яркой игрой. До встречи на матчах!» — приводит слова Гордиюка пресс‑служба клуба.

До этого Гордиюк был генеральным менеджером «Адмирала», работал директором по развитию клуба, а также был главным тренером молодёжного «Тайфуна». По итогам минувшего сезона команда не попала в плей‑офф, заняв 11‑е место на «Востоке».