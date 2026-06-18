Новым генеральным директором клуба КХЛ «Адмирал» станет Виктор Гордиюк вместо Алексея Ана.

Виктор Гордиюк hcadmiral.pro

«Уважаемые болельщики! Рад заступить на пост генерального директора ХК "Адмирал". Наш клуб ждёт перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков.

Мы знаем, как горячо любят хоккей в Приморье. Ваша вера в команду — наш главный двигатель. Обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы "Адмирал" радовал вас яркой игрой. До встречи на матчах!» — приводит слова Гордиюка пресс‑служба клуба.

До этого Гордиюк был генеральным менеджером «Адмирала», работал директором по развитию клуба, а также был главным тренером молодёжного «Тайфуна». По итогам минувшего сезона команда не попала в плей‑офф, заняв 11‑е место на «Востоке».