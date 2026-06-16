Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала расписание регулярного чемпионата сезона 2026/27.

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Сезон откроется 5 сентября 2026 года и завершится 22 марта 2027-го. Каждая команда сыграет 68 матчей, а общее количество игровых дней останется прежним — 182.

Первый этап чемпионата, до первой паузы, продлится 93 дня подряд. При составлении календаря лига уделила особое внимание равномерному распределению матчей в течение сезона. В среднем в день будет проводиться 4,11 игры — это самый низкий показатель в истории КХЛ.

В рамках регулярного чемпионата каждая команда сыграет:

42 матча — по одному против каждой команды (по 21 дома и в гостях);

20 матчей — против команд своей конференции (по 10 дома и в гостях);

6 матчей — в формате добора.