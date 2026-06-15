Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли. В финальной серии клуб обыграл «Вегас».

Андрей Свечников globallookpress.com

«Я могу осознать это прямо сейчас — что мы выиграли Кубок Стэнли, но это невероятно. Это такая особенная команда. Нам было очень тяжело, мы бились за это семь лет. Нас выбивали из каждого плей-офф, но мы знали, что должны становиться лучше с каждым годом. И теперь мы здесь, наконец-то подняли Кубок. Не могу дождаться, чтобы выпить пару бокалов пива с парнями и поговорить об этом.

Я очень благодарен парням за то, что мы сделали сегодня. Мы вместе восемь лет, и наконец-то мы сделали это. Я думаю, что мы вполне это заслужили, потому что работаем каждый день и пытаемся становиться лучше каждый день.

Я уверен, что мой брат — самый счастливый человек в мире прямо сейчас. Это была наша мечта — меня и моего брата. Спасибо моей девушке, которая поддерживала меня каждый день и просто была рядом, спасибо всей моей семье, моему папе, друзьям. Я просто благодарен, что они рядом», — цитирует Свечникова WRAL.