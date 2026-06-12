Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла не сомневается в победе своих хоккеистов в шестой игре финальной серии плей‑офф Кубка Гагарина против «Каролины».

Джон Торторелла globallookpress.com

«Мы будем готовиться к следующей игре и вернёмся сюда. Я оставлю свою одежду в отеле», — приводит слова Тортореллы The Score.

«Вегас» уступил в пятом матче со счётом 2:4 и сейчас уступает в серии 2–3. Шестая встреча состоится на домашнем льду команды 15 июня.

Если «Вегас» её выиграет, то сравняет счёт в серии, в противном случае «Каролина» отпразднует чемпионство.