Руководство «Каролины» предпринимало попытку усилить вратарскую линию перед стартом плей-офф НХЛ, рассматривая вариант обмена с «Флоридой» ради российского голкипера Сергея Бобровского.

Сергей Бобровский globallookpress.com

По информации инсайдера Пьера Лебрюна, «ураганы» в марте хотели договориться о переходе 37-летнего вратаря, рассчитывая на его опыт в решающих матчах. Однако «Флорида» запросила за своего лидера выбор в первом раунде драфта, из-за чего стороны не смогли прийти к соглашению.

В итоге «Каролина» не стала совершать сделку и без Бобровского сумела дойти до финала плей-офф, где сейчас встречается с «Вегасом». На данный момент счёт в серии — 2:2.

В регулярном чемпионате сезона Бобровский провёл 52 матча за «Флориду» и четырежды оставлял свои ворота «сухими».