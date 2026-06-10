«Каролина» сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли, одержав победу над «Вегасом» в четвёртом матче противостояния.

Андрей Свечников globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Харрикейнз». Главным героем поединка стал Джордан Стаал, оформивший дубль. Существенный вклад в успех команды внёс и датский форвард Николай Элерс, записавший на свой счёт гол и две результативные передачи. Ещё по шайбе забросили Джексон Блэйк и Логан Станковен, при этом Блэйк также отметился ассистом.

Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями не отметились.

У «Вегаса» самым заметным игроком стал Вильям Карлссон, набравший два очка по системе «гол+пас». По одной шайбе также забросили Бретт Хауден и капитан команды Марк Стоун. Россияне Иван Барбашев и Павел Дорофеев завершили матч без набранных очков.

После четырёх встреч счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» состоится 12 июня.