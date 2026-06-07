«Вегас» одержал победу над «Каролиной» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, выиграв со счётом 5:4 во втором овертайме.

Андрей Свечников globallookpress.com

Ключевым стал второй период, в котором хозяева четырежды поразили ворота соперника. Главным героем отрезка стал Митч Марнер, оформивший хет-трик и установивший рекорд финалов плей-офф НХЛ по скорости достижения этого результата. Ещё одну шайбу за «Вегас» забросил Томаш Гертл.

Однако в заключительной двадцатиминутке «Каролина» сумела восстановить равновесие. Отличились Джордан Мартинук, Тэйлор Холл, Джордан Стаал и Андрей Свечников.

Развязка наступила во втором дополнительном периоде, когда победный бросок нанёс защитник Ши Теодор.

«Вегас» вновь повёл в серии — 2:1. Следующий матч противостояния состоится 10 июня на площадке «Голден Найтс». Встреча начнется в 03:00 мск.