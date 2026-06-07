Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал эпизод с удалением за нарушение численного состава, который повлиял на ход третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4:5 2ОТ).
Именно после этого удаления соперник реализовал большинство, открыв счёт. Затем «Вегас» развил преимущество, забросив ещё три шайбы во втором периоде.
Несмотря на неудачное развитие событий, «Каролина» сумела вернуться в игру и сравнять счёт, отыгравшись с 0:4. Автором четвёртой шайбы в концовке основного времени стал сам Свечников.
«Всё началось с меня. Очевидно, я получил штраф, они забили первый гол, а затем продолжили развивать успех», — приводит слова форварда пресс-служба клуба.
Благодаря победе «Вегас» вновь вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч состоится 10 июня на домашней арене «Голден Найтс».