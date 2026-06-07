Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал эпизод с удалением за нарушение численного состава, который повлиял на ход третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4:5 2ОТ).

Андрей Свечников globallookpress.com

Именно после этого удаления соперник реализовал большинство, открыв счёт. Затем «Вегас» развил преимущество, забросив ещё три шайбы во втором периоде.

Несмотря на неудачное развитие событий, «Каролина» сумела вернуться в игру и сравнять счёт, отыгравшись с 0:4. Автором четвёртой шайбы в концовке основного времени стал сам Свечников.

«Всё началось с меня. Очевидно, я получил штраф, они забили первый гол, а затем продолжили развивать успех», — приводит слова форварда пресс-служба клуба.

Благодаря победе «Вегас» вновь вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртый матч состоится 10 июня на домашней арене «Голден Найтс».