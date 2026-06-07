Капитан «Каролины» Джордан Стаал считает, что неудача его команды в третьей игре финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:5, 2ОТ).станет уроком и пойдёт на пользу игрокам.

Джордан Стаал globallookpress.com

«Это ощущается как пинок сами знаете куда. Мы проиграли второй период, но я горжусь командой за то, что они смогли отыграться. Это тяжело пережить, но нам нужно собраться и дать отпор в четвёртой игре. Конечно, то, как всё закончилось, ужасно. Мы проанализируем, что можно улучшить, чтобы не проигрывать 0:4 по ходу матча, и будем двигаться дальше», — цитирует спортсмена Sportskeeda.

После трёх матчей «Каролина» уступает в серии со счётом 1-2. Четвёртая встреча намечена на 10 июня в 3:00 (мск) и состоится в Лас‑Вегасе.