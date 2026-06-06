Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу Андрея Василевского в номинации лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Андрей Василевский globallookpress.com

«Андрей весь сезон стабильно играл. Молодец! Повторил свой успех. Для меня это было ожидаемо. Меня спрашивали насчёт предвзятости, что русскому вратарю её не дадут, оказывается, никакой предвзятости нет. И это тоже радует», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Василевский во второй раз в своей карьере стал обладателем «Везина Трофи».

Воспитанник уфимского хоккея стал двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» в 2020-м и 2021-м годах. Россиянин с 2014-го года и по сей день выступает за клуб из Флориды.