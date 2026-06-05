«Каролина» сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли, одержав победу над «Вегасом» во втором матче.

Андрей Свечников globallookpress.com

Весомый вклад в успех команды внёс российский форвард Андрей Свечников, записавший на свой счёт результативную передачу.

Встреча получилась напряжённой и завершилась лишь в овертайме — хоккеисты «Харрикейнз» вырвали победу со счётом 4:3. В составе победителей отличились Марк Янковски, Логан Станковен, Сет Джарвис и Джордан Стаал. Защитник Шейн Гостисбеер отметился двумя голевыми передачами, ещё один ассист оформил Свечников. Российский защитник Александр Никишин завершил матч без набранных очков.

У «Голден Найтс» дубль оформил Бретт Хауден, ещё одну шайбу забросил Марк Стоун. Две результативные передачи в активе Митча Марнера, а российский нападающий Иван Барбашев записал на свой счёт один ассист. Павел Дорофеев очков не набрал.

После двух матчей счёт в серии стал равным — 1:1. Следующий поединок финала состоится 7 июня.