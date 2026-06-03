Иван Барбашев помог «Вегасу» успешно стартовать в финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины», отметившись заброшенной шайбой в первом матче противостояния. Команда из Лас-Вегаса одержала победу в основное время со счётом 5:4.

Иван Барбашев globallookpress.com

Для российского форварда этот гол стал третьим в карьере в финалах Кубка Стэнли. По этому показателю Барбашев сравнялся с рядом известных отечественных хоккеистов — Александром Овечкиным, Павлом Буре и Игорем Ларионовым.

Лидерами среди россиян по количеству голов в финальных сериях остаются Сергей Фёдоров и Евгений Малкин, у которых по восемь точных бросков в решающих стадиях плей-офф НХЛ.

Благодаря этой победе «Вегас» повёл в серии 1:0. Следующий матч между командами запланирован на 6 июня.