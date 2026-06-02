Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс».

По словам хоккеиста, команда прошла долгий путь и заслужила выход в решающую стадию турнира, однако расслабляться сейчас недопустимо, поскольку главный этап сезона ещё впереди.

«Мы проделали огромную работу и заслужили быть здесь, но важно понимать, что дело ещё не сделано», — отметил Свечников в интервью клубной пресс-службе.

«Каролина» в финале Восточной конференции уверенно обыграла «Монреаль» со счётом 4-1 в серии, тогда как «Вегас» без поражений прошёл «Колорадо» в финале Запада (4-0). Первая игра финальной серии Кубка Стэнли состоится 3 июня.