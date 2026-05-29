Нападающий сборной США Мэттью Ткачак прокомментировал вылет своей команды из чемпионата мира-2026.

Мэттью Ткачак globallookpress.com

«Нам нужно было выиграть две последние игры, чтобы выйти в плей-офф.  Мы смогли, и я горжусь этим.  Но мы надеялись, что сможем использовать импульс от этого успеха и победить Канаду.  Я больше никогда не хочу возвращаться на этот турнир.  Я хочу играть в Кубке Стэнли.  Но если по какой-то причине я там не окажусь, можно будет попробовать ещё раз.

Мы выиграли Олимпиаду, но это поражение — отстой.  Я приехал сюда, чтобы победить, а не возвращаться домой с пустыми руками.  Но я запомню этот опыт.  У нас была классная команда.  Отличное сочетание молодых парней и тех, кто уже несколько лет играет в НХЛ.  И у сборной США по-прежнему большое будущее», — приводит слова Ткачука Daily Faceoff.

Американцы вылетели в четвертьфинале от сборной Канады (0:4) и не смогли защитить титул чемпионов мира, который был завоеван годом ранее.