Дисциплинарный комитет ИИХФ аннулировал решение о недопуске сборных России всех возрастов к соревнованиям сезона‑2026/27, сообщает пресс-служба ФХР.

Утверждается, что дисциплинарный совет ИИХФ не увидел в аргументах федерации «достаточных оснований» для продления отстранения сборных России по соображениям безопасности.

В ФХР отмечают, что аннулирование еще не подтверждает моментального разрешения на выступление российских команд в турнирах ИИХФ.

Сборные России и Беларуси не участвуют в турнирах ИИХФ с 2022-го года из-за боевых действий на территории Украины.