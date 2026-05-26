Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение своей команды от «Каролины» (2:3 ОТ) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Против такой команды нужно, чтобы все работало как надо — нельзя полагаться только на большинство. Нужно защищаться, когда это необходимо, а я не думаю, что мы хорошо справлялись с обороной в первом периоде.

Нам просто нужно объединить все компоненты игры. Я знаю, что мы можем. Мы и не рассчитывали, что будет легко, нас это устраивает», — приводит слова Сан-Луи пресс-служба НХЛ.

«Каролина» ведет в серии со счетом 2:1. Четвертая встреча состоится в Монреале 28 мая.