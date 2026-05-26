«Каролина» на выезде одержала победу над «Монреалем» в третьем матче финала Восточной конференции НХЛ — 3:2 в овертайме.

В основное время у гостей отличились Шейн Гостисбер и Тейлор Холл, а победную шайбу в дополнительное время забросил российский форвард Андрей Свечников. Для 26-летнего нападающего этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

У «Монреаля» шайбы забросили Майкл Мэтисон и Лейн Хатсон. Также результативной передачей отметился 20-летний российский нападающий Иван Демидов, который набрал уже 10 (3+7) очков в 18 встречах текущего плей-офф.

«Каролина» вышла вперёд в серии — 2-1. Следующая встреча состоится 28 мая и вновь пройдёт в Монреале.