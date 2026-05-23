Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды над «Колорадо» (3:1) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Мы нашли путь к победе. Думаю, ключевым моментом стала та борьба, которую мы навязали им во втором периоде. Да, мы все еще уступали в счете, но почувствовали, что находимся в хорошем положении перед третьим периодом. Хотели продолжать играть в том же ключе.

Мы стараемся действовать так, как считаем нужным, и сегодня все получилось. Но нам нужно будет прибавлять в каждом матче. "Колорадо" улучшит свою игру. Нам придется стать лучше во всех аспектах», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.

«Вегасу» ведет в серии со счетом 2:0. Третий матч состоится в ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе.