Легендарный российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил контракт только на сезон.

«Давайте обозначим это чётко — речь о двухлетнем контракте для Овечкина вообще не идёт. Контракт может быть рассчитан только на сезон‑2026/27», — написал инсайдер The Athletic Бэрри Свралуга.

Нынешнее соглашение 40‑летнего Овечкина действует до конца июня. Всего в этом сезоне нападающий набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах, а в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ уступает только Уэйну Гретцки: 1 006 шайб против 1 016.