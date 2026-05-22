Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре «Локомотива» под руководством Боба Хартли.

«До нового года это была действительно команда Никитина, который заложил приличную базу. Игроки строго соблюдали план, а потом их начали перестраивать. Хартли сменил настрой, и "Локомотив" интереснее заиграл в атаке. Вот этот "Локо" уже похож на "Авангард" времён Хартли», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Под руководством канадского специалиста ярославцы завоевали второй Кубок Гагарина подряд. После победы в шестом матче финальной серии с «Ак Барсом» (3:2) Хартли объявил о завершении тренерской карьеры.