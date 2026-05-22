Главный тренер «Каролины» Роб Бриндамор прокомментировал поражение своей команды от «Монреаля» (2:6) в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Очевидно, что это была не лучшая наша игра. Если говорить прямо, то я не думаю, что мы были в хорошей форме. У наших лидеров был неудачный вечер. Это не идет на пользу команде в такой момент сезона.

Честно говоря, мы просто отдали игру. Мне очень неприятно, что так получилось, но сегодня нам просто не за что было зацепиться. Мы не были готовы к такому темпу.

Не хочу использовать 11-дневную паузу между раундами как оправдание, но сегодня мы не были готовы к кубковому хоккею», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

«Монреаль» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в ночь с 23 на 24 мая в Роли.