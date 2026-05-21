Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды над «Колорадо» (4:2) в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Приехать в этот дворец против такой команды в такой ситуации, когда они пытаются нас атаковать, — я думаю, наш первый период был хорош. Это был хороший выездной период для нас. Послушайте, у нас были серьёзные недостатки. Мы ни в коем случае не сыграли безупречно. Мы забили несколько важных голов, сделали несколько отличных сейвов в ключевые моменты. Нам ещё есть над чем работать. Приятно одержать первую победу, но нам предстоит много работы, когда мы играем против такой команды», — приводит слова Тортореллы пресс-служба «рыцарей».

«Вегас» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Денвере в ночь с 22 на 23 мая.