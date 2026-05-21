Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

«Матчи идут напряженно и зрелищно. Вокруг этих матчей большой ажиотаж, они действительно смотрятся. Две команды отдаются целиком и полностью. "Ак Барсу" отступать уже некуда, поэтому будет интересная борьба. Хотелось бы увидеть седьмой матч, всем зрителям было бы приятно», — цитирует Каменского «СЭ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет сегодня, 21 мая, в Казани.