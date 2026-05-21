Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение своей команды от «Вегаса» (2:4) в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Я думаю, временами мы играли хорошо, а временами недостаточно хорошо. Например, начало игры, хорошая энергия, хороший темп, но, думаю, мы сбавили обороты на 20 минут. Я хотел бы видеть ту же активность и напористость, которые мы демонстрировали в третьем периоде, на протяжении более длительных отрезков. Нам есть над чем поработать перед второй игрой.

Нужно проявлять жажду победы с начала игры. Мы все знаем, насколько важны эти игры, и каждая игра, особенно следующая, которая станет нашей второй домашней игрой, когда мы проигрываем с разницей в одну победу. Не должно быть сложно поддерживать этот напор, и есть несколько вещей, которые являются строительными блоками нашей команды и нашей командной идентичности, и я думаю, мы можем делать это более последовательно, что поможет нам в начале игры», — приводит слова Беднара пресс-служба «лавин».

«Вегас» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Денвере в ночь с 22 на 23 мая.