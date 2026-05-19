Тольяттинская «Лада» в новом сезоне сыграет в Континентальной хоккейной лиге, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Хоккейный клуб "Лада" продолжает играть и радовать болельщиков. Команда с очень большой историей. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ.

С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнером — компанией "Полипласт" — сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается». «, — рассказал глава региона в видеобращении.

По итогам этого сезона "Лада" стала десятой на "Западе". После окончания регулярного чемпионата была неясность с дальнейшим выступлением клуба в КХЛ.