Тольяттинская «Лада» в новом сезоне сыграет в Континентальной хоккейной лиге, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

globallookpress.com

«Хоккейный клуб "Лада" продолжает играть и радовать болельщиков.  Команда с очень большой историей.  Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию.  Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ.

С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнером — компанией "Полипласт" — сегодня была встреча.  Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба.  Область тоже подключается».  «, — рассказал глава региона в видеобращении.

По итогам этого сезона "Лада" стала десятой на "Западе".  После окончания регулярного чемпионата была неясность с дальнейшим выступлением клуба в КХЛ.