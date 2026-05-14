Экс-тренер «Лады» Никита Щитов прокомментировал назначение Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора».

Скотт Гордон

«У нас в КХЛ тренеры ходят по кругу.  Всех специалистов уже знают. "Трактор" не захотел идти по такому пути.  Я точно знаю, что клуб искал тренера, который голоден до работы, будет развивать молодых и найдёт общий язык с опытными игроками. "Трактор" захотел кого-то нового.  Это логичный ход.  Если почитать биографию Гордона, то опыт у него большой.  Посмотрим, как он покажет себя в России.  Это определённый вызов.

Есть ли тренд на иностранных тренеров?  Если говорить о Хартли и Буше, то в "Локомотиве" и "Авангарде" сумасшедший бюджет.  Тот же Хартли пришёл в команду, которую выстроил Игорь Никитин.  Понятно, что с некомпетентным тренером команды бы сейчас не дошла до финала.  Так что не всё так просто по поводу тренда.  Нужна хорошая финансовая база.  В "Тракторе" она есть», — цитирует Щитова корреспонденту «Советский спорт».

Соглашение с 63‑летним американцем будет заключено на один сезон.  Ранее Гордон работал в качестве главного тренера в «Филадельфии» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также возглавлял сборную США на чемпионате мира в 2011-м году.

В текущем сезоне «Трактор» занял в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1-4).