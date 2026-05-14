Экс-тренер «Лады» Никита Щитов прокомментировал назначение Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора».

«У нас в КХЛ тренеры ходят по кругу. Всех специалистов уже знают. "Трактор" не захотел идти по такому пути. Я точно знаю, что клуб искал тренера, который голоден до работы, будет развивать молодых и найдёт общий язык с опытными игроками. "Трактор" захотел кого-то нового. Это логичный ход. Если почитать биографию Гордона, то опыт у него большой. Посмотрим, как он покажет себя в России. Это определённый вызов.

Есть ли тренд на иностранных тренеров? Если говорить о Хартли и Буше, то в "Локомотиве" и "Авангарде" сумасшедший бюджет. Тот же Хартли пришёл в команду, которую выстроил Игорь Никитин. Понятно, что с некомпетентным тренером команды бы сейчас не дошла до финала. Так что не всё так просто по поводу тренда. Нужна хорошая финансовая база. В "Тракторе" она есть», — цитирует Щитова корреспонденту «Советский спорт».

Соглашение с 63‑летним американцем будет заключено на один сезон. Ранее Гордон работал в качестве главного тренера в «Филадельфии» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также возглавлял сборную США на чемпионате мира в 2011-м году.

В текущем сезоне «Трактор» занял в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1-4).