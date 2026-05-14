Бывший тренер «Лады» Никита Щитов высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

«Перед первым матчем у "Локомотива" был меньше игровой простой. Это могло сказаться. В финале встречаются две очень хорошие и равные команды, но у ярославцев больше кубкового опыта. В первой встрече они играли здорово, забили два быстрых гола во втором периоде, одержали победу. Во втором матче накопилась эмоциональная усталость, потому что была тяжёлая серия с "Авангардом". Прилично добавил и "Ак Барс". Они нашли ключи к обороне "Локомотива", действовали более агрессивно и раскованно. Но дальше им тоже будет тяжело.

Тем интереснее будет серия. После счёта во второй игре "Локомотив" будет злой. 1:5 — это холодный душ для команды. Сейчас они переключатся, будет совершенно другая игра. Невозможно предсказать результат этой серии. Она очень интересная, а обилие голов радует», — цитирует Щитова «Советский спорт».

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч пройдет 15 мая в Казани.