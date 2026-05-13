Сергей Исаков, агент нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова, оценил продление контракта хоккеистом с клубом.

«Были встречи с руководством ЦСКА, они были более убедительны. О деньгах я говорить не хочу. Есть спортивная составляющая, для Дениса это гораздо важнее. Он правильный парень, со своими правилами жизни. Я его поддержал, его близкие также. Не всегда деньги являются определяющим фактором», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В этом сезоне на счету Гурьянова 22 очка (15+7) в 56 матчах регулярного чемпионата. В плей‑офф нападающий сыграл 10 матчей и набрал в них 7 (6+1) очков.

Напомним, что ЦСКА не смог преодолеть второй раунд плей‑офф Кубка Гагарина, уступив в серии «Авангарду» со счётом 1–4.