Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от предстоящей финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

«Думаю, скажется, что "Ак Барс" целую неделю отдыхал. Они сезон-то начали не очень. То взлетали, то отваливались, и так всю регулярку. А в плей-офф команда перестроилась, с первого раунда смотрелись здорово. Они очень круто подготовились к Кубку Гагарина.

"Локомотиву" будет очень тяжело с ними. Ярославцы затратили очень много сил, но восстановиться к финалу успеют. Отдать преимущество в этой схватке не могу. Они играют в совсем другой хоккей, нежели в регулярке», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Финальная серия начнется 11 мая игрой в Ярославле.