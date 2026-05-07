Нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (4:3 ОТ) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Является ли эта серия самой эмоциональной в карьере? Да, конечно. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы еще раз что‑то такое пережить. Очень приятно, это хороший большой опыт. Но если говорить честно, то не хочется.

Третий подряд выход в финал — показатель топ-клуба? Выход в финал этого не определяет, все будет зависеть от конца сезона», — цитирует Сурин «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и сыграет в финале плей-офф с казанским «Ак Барсом».