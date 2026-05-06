Сайт НХЛ составил список из трёх хоккеистов, которые будут вести борьбу за приз лучшему нападающему оборонительного плана текущего сезона.

В него вошли: Энтони Чирелли из «Тампа‑Бэй Лайтнинг», Ник Судзуки из «Монреаль Канадиенс» и форвард «Колорадо Эвеланш» Брок Нельсон.

Чирелли набрал 52 (23 + 29) очка в 71 матче регулярки. На счету Нельсона — 65 (33 + 32) очков в 81 игре, а у Судзуки — 101 (29 + 72) очко в 82 встречах.

Последние два сезона этот приз уходил в руки форварда «Флориды Пантерз» Александра Баркова.

