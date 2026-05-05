Бывший тренер «Авангарда» и «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о победе ярославской команды в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против омичей (3:2 ОТ2)

«Чудо на льду! Надо отдать должное игрокам ярославской команды во главе с Радуловым и Шалуновым, которые под копирку организовали эти два гола. Они подарили болельщикам и лиге фантастическую концовку! Честно говоря, не могу припомнить таких спасений. Ведь "Локомотив" был под угрозой поражения даже не в матче, а в серии. Боб Хартли вновь доказал свой уровень, не случайно он выигрывал трофеи во всех лигах, где работал, включая НХЛ.

Главный тренер "Авангарда" Ги Буше потерялся? Концовка складывалась для Омска вроде бы не очень тяжело. 2:0 — и команда в общем-то контролировала ход игры. Но классный тренер всегда чувствует лёгкую самоуспокоенность — и убирает её. Этого у Буше не получилось, было видно, что даже он на последних минутах выглядел расслабленным — и не почувствовал угрозу. Это передалось команде — она не смогла окрыситься, пошёл академизм, пробросы. А потом первый гол Ярославля — и началась паника…

Надо было брать тренерский тайм-аут? После первой шайбы Ярославля оставалось играть 32 секунды. Надо было вчистую не проиграть вбрасывание — и избежать пробросов. Вот этого как раз не получилось. Проброс, потом такой опытный игрок, как Маклауд, не смог вывести шайбу из зоны, хотя партнёры ему поверили и попытались выйти в среднюю зону. Отрез — и Радулов с Шалуновым вновь разыграли свои шахматы. Впрочем, легко рассуждать со стороны. Штаб Буше был в стрессе, игроки "Авангарда" тоже — отсюда и ярославское чудо», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 3:3. Ранее сообщалось о том, что решающую седьмую игру между этими командами могут перенести.