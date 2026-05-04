Нападающий Данила Веряев останется в составе «Северстали». Клуб из Череповца продлил контракт с игроком до конца сезона 2027/28.

Данила Веряев globallookpress.com

Веряев перешел в «Северсталь» в 2025 году. В сезоне КХЛ 2025/26 он провел 49 матчей, забросил 6 шайб и сделал 14 результативных передач, набрав в сумме 20 очков. В плей-офф он сыграл три матча, но не отметился голами или передачами.

По итогам регулярного чемпионата 2025/26 «Северсталь» заняла третье место на Западе. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Торпедо» со счетом 1-4 в серии.