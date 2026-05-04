Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи высказался о выходе своей команды во 2-й раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Мартен Сан-Луи — главный тренер «Монреаля» globallookpress.com

«Канадиенс» одержали победу в серии с «Тампа-Бэй» со счетом 4:3.

«Сколько у нас сегодня было бросков в створ — девять, десять? Думаю, что сегодня "Тампа" заслуживала большего — как и мы в шестой игре серии. Но сегодня наш вратарь Якуб Добеш украл игру, а в шестом матче, на мой взгляд, это сделал Василевский.

Для победы в серии нужно, чтобы всё сошлось. У нас это получилось», — приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в 7-м матче серии «Монреаль» обыграл «Тампу» со счетом 2:1. В следующем раунде плей-офф НХЛ «Канадиенс» сыграет против «Баффало».