Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Ак Барса» (3:4 ОТ) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Хорошая игра.  Думаю, то, что болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит.  Жалко заканчивать серию дома.  Игра показала, что у команды есть характер, несмотря на глупые ошибки.  Команда молодая, много подарков сделали "Ак Барсу".  Три раза отыгрывались, в овертайме был стопроцентный момент, и во всей серии были моменты, когда могли перевернуть ход противостояния. "Ак Барс" с победой, удачи в финале.

Какие лидеры?  У нас лидеры — вся команда.  Стараемся подбирать людей, которые способны делать результат в любой пятерке.  Не забивал Ткачев?  Он создавал моменты.  Михайлис неплохо отыграл, звено с Исхаковым забивало много.  Есть "тройка", есть "пятерка", и в этой "пятерке" есть человек 2005–2006 года рождения.  И когда у человека все только начинается и когда его закидывают в "пятерку", где нужно быть лидером…

Если бы Тодд из "Спартака" пошел к нам, а не в "Ак Барс", у нас был бы Тодд.  А пока у нас не Тодд», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию с результатом 4:1 и пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с сильнейшим в паре «Локомотива» и «Авангарда».

Отметим, что «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина в шестой раз в истории.