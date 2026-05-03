Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Ак Барса» (3:4 ОТ) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра. Думаю, то, что болельщики кричали нам с трибун, дорогого стоит. Жалко заканчивать серию дома. Игра показала, что у команды есть характер, несмотря на глупые ошибки. Команда молодая, много подарков сделали "Ак Барсу". Три раза отыгрывались, в овертайме был стопроцентный момент, и во всей серии были моменты, когда могли перевернуть ход противостояния. "Ак Барс" с победой, удачи в финале.

Какие лидеры? У нас лидеры — вся команда. Стараемся подбирать людей, которые способны делать результат в любой пятерке. Не забивал Ткачев? Он создавал моменты. Михайлис неплохо отыграл, звено с Исхаковым забивало много. Есть "тройка", есть "пятерка", и в этой "пятерке" есть человек 2005–2006 года рождения. И когда у человека все только начинается и когда его закидывают в "пятерку", где нужно быть лидером…

Если бы Тодд из "Спартака" пошел к нам, а не в "Ак Барс", у нас был бы Тодд. А пока у нас не Тодд», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию с результатом 4:1 и пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с сильнейшим в паре «Локомотива» и «Авангарда».

Отметим, что «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина в шестой раз в истории.