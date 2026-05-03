Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился мнением об игре своей команды в 1-м раунде плей-офф НХЛ против «Анахайма».

По итогам серии «нефтяники» уступили «Дакс» со счетом 2:4.

«Меня это беспокоит, потому что мы движемся не в том направлении. Мы сделали большой шаг назад и должны взять ситуацию под контроль, чтобы вернуться на правильный путь.

В каком вообще мире ты не нацелен на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира? Конечно, мы хотим выигрывать, но нам нужно быть лучше, мы обязаны быть лучше — здесь без вариантов. Мы должны прибавить.

У него (Коннора Макдэвида) контракт еще на два года, а дальше — кто знает. Но на данный момент у нас есть эти два года, и за это время мы должны стать значительно сильнее», — сказал Драйзайтль пресс-службе НХЛ.

В нынешнем сезоне Драйзайтль провел за «Эдмонтон» 71 матч, забросил 38 шайб и сделал 69 голевых передач.