Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался об игре своей команды в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:4).

«Не сказал бы, что это наша худшая игра в серии. Проигранный матч дома по игре был ещё хуже. Тогда мы много позволяли соперникам, сегодня такого не было. Второй гол, думаю, нас подкосил.

После него было тяжело выбраться. Я считаю, что везение приходит к тому, кто создаёт что-то на площадке. Судьба нам отплатила — получили то, на что наработали», — цитирует Пономарев пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3:2. Следующая встреча между этими командами состоится 4-го мая в Омске.