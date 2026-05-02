Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался об игре своей команды в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:4).

Василий Пономарев — нападающий «Авангарда» globallookpress.com

«Не сказал бы, что это наша худшая игра в серии.  Проигранный матч дома по игре был ещё хуже.  Тогда мы много позволяли соперникам, сегодня такого не было.  Второй гол, думаю, нас подкосил.

После него было тяжело выбраться.  Я считаю, что везение приходит к тому, кто создаёт что-то на площадке.  Судьба нам отплатила — получили то, на что наработали», — цитирует Пономарев пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3:2.  Следующая встреча между этими командами состоится 4-го мая в Омске.