Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:4) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Шайба никак не залетала в ворота. На этом точка. Сегодня у нас было много классных и убойных моментов, обстучали трижды перекладину, в большинстве не попадали в пустые ворота. Счет мог легко становиться 2:1, и была бы другая история.

Сегодня был аномальный матч? Да, могли играть чуть лучше в обороне, но где‑то неудачный отскок, где‑то не вытеснили соперника из площади ворот. Все решали сантиметры, нюансы. Все понимали, что серия будет длительной и тяжелой, просто не будет.

Почему Шарипзянов не доиграл? Меры предосторожности», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч противостояния будет сыгран в Омске 4 мая.