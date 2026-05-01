Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:4).

«Какой момент исправил бы в сегодняшней игре? Судей поменял бы. Я их не ругаю, мне же можно такое говорить? Потому что они сегодня в тело играли, в наших нападающих.

В пятом матче на первый план выйдет реализация моментов и игровая дисциплина», — сказал Разин в послематчевом флэш-интервью.

После этого матча «Металлург» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 1:3. Следующая встреча между этими командами состоится 3-го мая в Магнитогорске.