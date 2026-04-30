Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».

ХК «Ак Барс» globallookpress.com

«Почему "Металлург" вчера проиграл?  Во‑первых, "Ак Барс" забил быстрые голы.  Во‑вторых, играл очень агрессивно, с учетом того, что играет на своем поле.  И соперник не справился с этим натиском.  Поэтому результат закономерен.

Можно ли "Ак Барс" назвать фаворитом серии?  В принципе, наверное, можно назвать его фаворитом этой серии.  Но "Металлург" так просто это дело тоже не отдаст.  Поэтому будет интересная битва двух хороших команд», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 2-1.  Четвертый матч состоится завтра, 1 мая, в Казани.