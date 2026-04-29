Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вошёл в историю клуба, став лучшим снайпером команды в плей-офф НХЛ.

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота» одержала победу над «Далласом», а Капризов отметился голом и двумя результативными передачами.

Эта шайба стала для россиянина 17-й в матчах плей-офф за «Уайлд», благодаря чему он превзошёл прежний клубный рекорд Зака Паризе, на счету которого было 16 голов.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Капризов демонстрирует высокую результативность: в пяти встречах нападающий набрал 9 очков — 2 гола и 7 ассистов.

После победы «Миннесота» вышла вперёд в серии до четырёх побед со счётом 3-2. Следующий матч противостояния состоится 30 апреля.