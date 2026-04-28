«Северсталь» объявила о продлении контракта со всем тренерским штабом команды во главе с Андреем Козыревым.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Козырев возглавляет череповчан с 2023-го года. Под его руководством клуб трижды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, где неизменно вылетал на стадии первого раунда.

В минувшем сезоне «Северсталь» заняла третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетела в первом раунде Кубка Гагарина от «Торпедо», проиграв в серии со счетом 1-4.