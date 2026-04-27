Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Ак Барсом»(4:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Сегодня была совсем другая игра, мы предложили те скорости, которые мы можем показать. Первый период от нас был хороший, потом равный второй, но мы реализовали свои моменты.

Третий период тоже равный, но второй гол немного подпортил картинку. Ёкнуло немного, но не предынфарктное состояние было. Вспомнил, как в регулярном чемпионате из 3:0 стало 3:4. Нехороший гол такой, не вытекал он из игры, ненужный. Но хорошо, что забили четвёртый.

Ребятам показали моменты после первого матча, в которых мы должны были добивать, прибавить. Тактические действия показали, которые хотелось бы видеть. И это сработало», — цитирует Разина «Чемпионат».

Победа позволила «Металлургу» сделать счет в серии равным — 1:1. Третий матч состоится в Казани 29 апреля.