Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о ситуации с Матвеем Мичковым, который отсутствовал на тренировке команды 26 апреля.

На фоне этого появились предположения, что российский нападающий может не сыграть в пятом матче серии плей-офф НХЛ против «Питтсбурга». Однако специалист пояснил, что Мичков относится к категории молодых игроков, для которых характерны временные спады.

«Порой полезно дать паузу и посмотреть со стороны», — цитирует тренера ESPN.

В текущем розыгрыше плей-офф Мичков провёл четыре матча, но пока не отметился результативными действиями.

Пятая игра серии между «Питтсбургом» и «Филадельфией» состоится 28 апреля. На данный момент «Флайерз» ведут в противостоянии со счётом 3-1.